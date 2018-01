Hombre solicita el divorcio por los hábitos de higiene de su esposa

Un hombre, cuya identidad no fue revelada, solicitó el divorcio ante un juez de Nuevo Taipéi, Taiwán, por una insólita razón.

El hombre alegó que la higiene de su esposa le afecta psicológicamente, pues no tiene hábitos de aseo personal muy frecuentes.

Según Yahoo, ” Aunque suene insólito, el demandado acusó a su mujer porque se bañaba sólo una vez al año, no se cepillaba los dientes y no se lavaba el pelo con regularidad, según informó Taipei Times”.

El demandante dijo que durante su noviazgo la higiene de la mujer era normal, se duchaba con frecuencia y cuidaba de su salud bucal, pero que luego fue cambiando todo hasta llegar a un escenario que él no soportó.

Las costumbres de higiene de la mujer llevaron a que la pareja solo tenga relaciones sexuales una vez al año por lo que no tuvieron hijos tras 10 años de matrimonio. Además la mujer no tenía trabajo y convenció al hombre de no tener tampoco un empleo.

La madre de la mujer sustentaba a la pareja, pero él se cansó de esa situación y pidió el divorcio que fue otorgado por el juez.

Fuente: Y!