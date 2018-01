James Corden, Sting y Shaggy hacen un ‘Carpool Karaoke’ en el metro de Nueva York

Como parte del show de premiación de los Grammy 2018, James Corden, presentador de la gala, hizo una parodia de su popular segmento ‘Carpool Karaoke’, cuyos invitados fueron Sting y Shaggy.

Sin embargo, Corden le dio un giro al tradicional karaoke de The Late Late Show, donde los artistas cantan y son entrevistados en un lujoso auto. En esta ocasión, Corden, acompañado de Sting y Shaggy, llevó la música al metro de Nueva York. Ahí, este singular trío cantó la popular ‘Every breath you take’, de The Police, y el famoso tema de Shaggy, ‘It wasn’t me’.

A pesar de las buenas intenciones de los artistas, al público de este medio de transporte no le cayó nada bien el ‘ruido’ de sus voces y de la guitarra y grabadora que los acompañaban.

Apenas empezaba el trío a cantar ‘Every breath you take’ cuando uno de los pasajeros se quejó por la bulla. “Vamos, chicos, apaguen eso”, dijo, malhumorado, un hombre con vestimenta de constructor.

Pero, claro, estos entusiastas no se rindieron y se trasladaron a otro lugar del vagón para cantar ‘It wasn’t me’. Una vez más, para desgracia de los cantantes, un pasajero se quejó. Esta vez, una anciana se dirigió a Corden: “Nadie quiere escucharte cantar”. A lo que el presentador británico respondió: “Creo que muchos ‘millennials’ no estarían de acuerdo con eso”.

Aún con todo ese rechazo, el trío intentó alegrar al público del metro una vez más. Pero cuando los tres comenzaron a cantar el último éxito de Shaggy y Sting, ‘Don’t make me wait’, el malhumorado constructor, ya hastiado, discute con Corden y termina dándole un golpe en la cara.

Un resignado Sting, después del conflicto, pregunta: “¿De quién fue esta estúpida idea?”. A lo que Shaggy responde: “It wasn’t me (Yo no fui)”.

Con información de The Independent