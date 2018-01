Joven subasta su virginidad en Internet para comprarle una casa a su madre

Una joven estudiante brasileña ofreció por medio de la web su virginidad a cambio de dinero para comprarle una casa a su madre.

Rosalie Pinho, de 19 años, manifestó que su familia enfrenta “grandes dificultades financieras” al punto de que en varias ocasiones hasta le ha faltado dinero para comprar comida.

Oriunda de Minas Gerais, publicó en Internet que acepta hasta 372.000 dólares de aquellos hombres que quieran pasar la noche con ella y compartir su primer encuentro sexual.

Rosalie reconoció que, además de comprarle una vivienda a su madre, espera recaudar suficiente dinero para mudarse a una ciudad más grande y hacer frente a los costos universitarios.

“Nunca he salido con nadie y el máximo contacto que he tenido con otros chicos se limita a unos pocos besos”, reveló Rosalie.

“Al principio, la idea de dormir con un completo extraño me asustó, pero me acostumbré a la idea y preferiría perder mi virginidad de esta manera que con alguien que me rompa el corazón”, admitió.

Indicó, por su parte, que le gustaría que el valor del encuentro llegue a poco más de un millón de dólares: “Sería lo mejor que haya pasado en mi vida”.

La joven reconoció que su familia y amigos no tienen conocimiento de la página web que creó con este ofrecimiento: “Es totalmente un secreto”.

Fuente: Infobae.com