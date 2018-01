La actriz Jessica Falkholt falleció

Después de varios días debatiéndose entre la vida y la muerte, la actriz australiana, Jessica Falkholt, falleció en el Hospital St. George de Sídney, Australia, como consecuencia de las heridas producidas por un terrible accidente vial en el que también murió toda su familia.

La intérprete de 29 años que protagonizó la serie de TV “Home And Away” con el personaje de Hope Morrison, fue desconectada de los aparatos que la mantenían respirando artificialmente, luego de que el 26 de diciembre se suscitó el choque en el que perdieron la vida sus padres y su hermana menor de 21 años.

De acuerdo a News.com.au, los cuerpos de auxilio rescataron a las hermanas Falkholt de entre las llamas de un automóvil compacto y los cuerpos de las víctimas inmediatas quedaron calcinadas, por lo que tomó días poder hacer su identificación.

En su último trabajo, Falkholt protagonizó la película “Harmony”, que se estrenará en 2018.

El actor Russell Crowe fue una de muchas celebridades que lamentaron la muerte de la joven. Calificó los hechos como “la pérdida de una vida sin sentido”.

RIP Jessica Falkholt and family. Such a senseless waste of life

— Russell Crowe (@russellcrowe) 17 de enero de 2018