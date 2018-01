La solitaria muerte de una joven actriz porno

La actriz porno Olivia Nova de tan solo 20 años fue hallada muerta en su residencia en Las Vegas, confirmó este martes su agente.

La agencia LA Direct Models, para la que trabajaba la chica, dijo que su personal está más que sorprendido con la noticia de la súbita muerte de Nova.

Las causas del deceso se desconocen.

La joven fue encontrada sin vida pocos días después de haber compartido un mensaje en Twitter en el que decía que pasaría sola la Navidad.

“Sola en la Navidad y quiero darle una llamada festiva a un fan”, publicó la actriz. “Levantaría mi espíritu”, agregó.

El fallecimiento de Nova es el más reciente en una cadena de muertes de actrices de la industria triple X; algunas tras haberse suicidado como August Ames.

Alone on the holidays and want to give a fan a holiday call. ❤️ would lift my spirits 💜

— Olivia Nova (@olivianovaxxx) 25 de diciembre de 2017