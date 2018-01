Lágrimas en la despedida de Mascherano

Luego del anuncio de la salida de Javier Mascherano, del Fútbol Club Barcelona, las despedidas han sacado más de una lágrima.

El “Jefecito” recibió muestras de cariño a través de redes sociales por parte de fanáticos y sus propios compañeros.

Messi, por ejemplo, dijo que se queda con todas la cosas buenas y malas que vivieron juntos. “Fue hermoso compartir con vos”, dijo.

Piqué, por su parte, sostuvo que fue un orgullo jugar en la defensa de Barcelona junto al argentino.

Mascherano, por su parte, se despidió en un emotivo video que llegó a las lágrimas.

“Llegué acá para cumplir un sueño y es hora de despertar. El sueño se terminó”. “Irme con este cariño es lo mejor que me puede pasar”, afirmó.

Mascherano, de 33 años, tendría su futuro en el fútbol de China, donde el Hebei Fortune espera ficharlo por 10 millones de dólares.

The most emotional video you will see today 😢

♥ @Mascherano

🔵🔴 #ThankYouMasche pic.twitter.com/bVlth80Ya8

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 24 de enero de 2018