Llueven críticas a Madonna y su hija por esta polémica foto

Una provocadora imagen fue publicada por Madonna en el inicio del 2018, la cual ha generado polémica.

La Reina del Pop ha respaldado abiertamente a su hija, de 21 años, luego de subir una foto en redes.

“¡We are ready for you, 2018!”, escribió la cantante, acompañando sus palabras con el hashtag #love.

Pero la imagen llegó con Lourdes y sus brazos en alto, exhibiendo su vello.

La artista se sumó a las axilas al natural, del mismo modo que en algún momento lo hicieron figuras de la talla de la modelo Gigi Hadid o las actrices Drew Barrymore, Penélope Cruz y Lola Kirke.

La decisión de Lourdes León de no depilarse las axilas ha provocado una polémica inusitada.

Así, tanto madre como hija se suman a la lucha contra los cánones de belleza, y con una bandera de reivindicación femenina el hecho de lucir las axilas al natural.