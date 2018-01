Los razzies ‘premian’ a lo peor del cine

¡Es temporada de premios! Los Globos de Oro, los SAG Awards y los Oscar premian a lo mejor del cine, pero, desde hace cerca de 40 años, los Premios Golden Raspberry, conocidos como los antioscar o razzies, reconocen a lo peor del cine.

En su nominación de las perores películas del año 2017, los razzies incluyeron a películas como Transformers, Cincuenta sombras más oscuras y La Momia.

Los nominados

Peor película

—Baywatch

—Emoji: La Película

—Cincuenta sombras más oscuras

—La Momia

—Transformers XVII: The Last Knigh

Peor Actriz

—Katherine Heigl – Unforgettable

—Dakota Johnson – Cincuenta sombras más oscuras

—Jennifer Lawrence – ¡Madre!

—Tyler Perry – BOO! 2: A Madea Halloween

—Emma Watson – The Circle

Peor Actor

—Tom Cruise – La Momia

—Johnny Depp – Piratas del Caribe: La venganza de Salazar

—Jamie Dornan – Cincuenta sombras más oscuras

—Zac Efron – Baywatch

—Mark Wahlberg – Guerra de papás 2 y Transformers XVII: The Last Knight

—Peor Actor de reparto

—Javier Bardem – ¡Madre! y Piratas del Caribe: La venganza de Salazar

—Russell Crowe – La Momia

—Josh Duhamel – Transformers XVII: The Last Knight

—Mel Gibson – Guerra de papás 2

—Anthony Hopkins – Collide y Transformers XVII: The Last Knight

Peor Actriz de reparto

—Kim Basinger – Cincuenta sombras más oscuras

—Sofia Boutella – La Momia

—Laura Haddock – Transformers XVII: Last Knight

—Goldie Hawn – Snatched

—Susan Sarandon – A Bad Moms Christmas

Peor combo en pantalla

—Cualquier combinación de dos personajes, dos juguetes sexuales o dos posiciones sexuales – Cincuenta sombras más oscuras

—Cualquier combinación de dos humanos, dos robots o dos explosiones – Transformers XVII: Last Knight

—Dos emojis – Emoji: La Película

—Johnny Depp y su rutina borracha ya gastada – Piratas del Caribe: La venganza de Salazar

—Tyler Perry y cualquier vestido viejo o una peluca gastada – BOO! 2: A Madea Halloween

Peor remake, copia o secuela

—Baywatch

—BOO! 2: A Madea Halloween

—Cincuenta sombras más oscuras

—La Momia

—Transformers XVII: Last Knight

Peor Director

—Darren Aronofsky – ¡Madre!

—Michael Bay – Transformers XVII: The Last Knight

—James Foley – Cincuenta sombras más oscuras

—Alex Kurtzman – La Momia

—Anthony (Tony) Leonidis – Emoji: La Película

Peor Guión

—Baywatch

—Emoji: La Película

—Cincuenta sombras más oscuras

—La Momia

—Transformers XVII: The Last Knight

Los razzies se entregarán el 3 de marzo, un día antes de la premiación de los Oscar.

Con información de IGN