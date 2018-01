Un meteorito cayó en Estados Unidos y provocó un temblor

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) confirmó la caída este martes de un meteorito en las afueras de Detroit, Estados Unidos, que provocó un temblor de intensidad 2 en la escala de Richter.

El temblor se registró a las 20:09 hora local.

El USGS confirmó que el origen del sismo fue la caída de un meteorito que “se vio y oyó” en el área de Detroit.

La “ubicación aproximada” de la caída del meteorito fue ocho kilómetros al oeste-suroeste deNew Haven, localidad de unos 4.600 habitantes a las afueras de Detroit y cercana al lago St. Clair y a la frontera con Canadá.

Antes de que el USGS confirmase la caída del meteorito, decenas de ciudadanos compartieron en las redes sociales grabaciones del fenómeno en las que se aprecia un fogonazo de luz seguido de una aparente explosión.

A raíz de estas grabaciones, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) dijo que el “destello y el estruendo” no correspondían a un relámpago ni a un trueno y ya avanzó acerca de que parecía tratarse de un meteoro.

Freaky bright flash in the sky…must be a meteor. To cold for lightning…both cameras picked it up. pic.twitter.com/4SpnL9s8la

— ;) (@MelTXD) 17 de enero de 2018