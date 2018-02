Michelle Obama revela qué le regaló Melania Trump

La exprimera dama Michelle Obama estuvo con Ellen DeGeneres, quien le preguntó qué había en la caja de Tiffany & Co. que le regaló el 20 de enero de 2017 Melania Trump en la entrada de la Casa Blanca.

El día de la inauguración del gobierno del presidente Donald Trump, la primera dama entrante llegó con una caja del color característico de la tienda de joyas y relojería, pero no se había revelado su contenido.

“Fue un marco encantador”, expresó Michelle en la entrevista que se transmitirá este jueves, pero CNN tuvo un adelanto.

El día del cambio de gobierno, el arribo de Melania con una caja salió de protocolo, por lo que nadie supo qué hacer con ella y la aún Primera Dama tuvo una expresión en su rostro que se volvió viral en redes sociales, entre sorpresa e incomodidad.

Fue el presidente Obama, quien tomó la caja y la llevó dentro de la Casa Blanca, para luego posar para la primera fotografía juntos.

Former first lady Michelle Obama relives an awkward Inauguration Day gift exchange during her first television interview since leaving the White House https://t.co/1Sb3lO0Hd8 pic.twitter.com/Xjci3JBfQE

— CNN Politics (@CNNPolitics) 31 de enero de 2018