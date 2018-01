Nueva York amanece con emergencia por un gran incendio

Al menos 168 bomberos combaten un incendio registrado este martes en un edificio de cuatro plantas en el Bronx, Nueva York.

La emergencia se registra en un edificio residencial de cuatro pisos, en el cual, hasta el momento, se han registrado 12 personas heridas.

Se trata del segundo incendio que se registra en este condado de Nueva York en menos de una semana, lo que ha elevado el nivel de la alerta.

#FDNY members on scene this morning of a 5-alarm fire, 1547 Commonwealth Ave #Bronx pic.twitter.com/BTxJpH94ir

— FDNY (@FDNY) 2 de enero de 2018