Oprah Winfrey, contra el racismo y el acoso sexual

La célebre presentadora de televisión Oprah Winfrey dio un acalorado discurso en los Premios Globo de Oro, donde Winfrey fue galardonada con el premio Cecil B. DeMille por su trayectoria.

“En 1964 era pequeña y estaba sentada en el suelo de linóleo de la cocina, con mi madre, viendo como Anne Bankroft entregaba el Oscar al mejor actor. Dijo cinco palabras: ‘El ganador es Sidney Poitier’. Nunca había visto que se homenajease a un hombre negro así. He intentado explicar muchas veces qué significa eso para una niña”, empezó Winfrey. “Por supuesto habrá ahora alguna niña que ve como soy la primera mujer negra en ganar este premio. Es un honor y es un privilegio compartir la noche con todas ellas”, agregó.

La también actriz no tuvo empachó al hablar de los casos de abuso sexual que han explotado en Hollywood en los últimos meses. “Hablar de la verdad es la herramienta más poderosa que tenemos. Me siento inspirada y orgullosa por las mujeres que se han sentido fuertes como para compartir sus experiencias”, continuó Winfrey. Este problema “afecta a razas, religiones, partidos. Gracias a todas las mujeres que han aguantado y soportado años de acoso. Como mi madre, tenían hijos que alimentar y facturas que pagar y sueños que hacer realidad. Son las mujeres cuyos nombres nunca escucharemos: limpiadoras, agricultoras, científicas, empresarias, deportistas, soldados”, dijo emocionada.

“I want all of the girls watching here now to know, that a new day is on the horizon.” @Oprah accepts the 2018 Cecil B. de Mille award. #GoldenGlobes pic.twitter.com/hbquC1GBjm

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) 8 de enero de 2018