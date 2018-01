Padre apuñala a su hija de 8 años en Reino Unido

Bill Billingham fue arrestado la noche del sábado por presunción de asesinato contra su hija de 8 años, Mylee Billingham. Minutos antes de apuñalar a la pequeña, el hombre de 54 años publicó una foto de su hija en Facebook.

A las 21h15 del sábado, la Policía de West Midlands, Inglaterra, llegó a la vivienda de la familia ubicada en Brownhills, donde se encontraron con la pequeña, herida con arma blanca. Mylee fue trasladada al hospital, pero, según reporta el Daily Mail, la pequeña falleció poco después.

El autor del hecho fue arrestado con una herida en el estomago y será interrogado una vez que sea dado de alta en el hospital al que fue trasladado.

La Policía fue alertada del hecho sólo 15 minutos después de que el padre publicara en Facebook una foto en la que la pequeña comía pizza. Según cuentan los vecinos de la familia, se escucharon gritos de Mylee y de su madre, Tracey Taundry. Poco después se escuchó en la calle: “¡Acuchillaron a mi bebé!”.

Graham Greatrex, quien vive a unas pocas puertas de la escena del crimen, dijo que fue a ayudar a la madre. “Ella solo dijo, ‘apuñaló a mi hijita’. Estaba en estado de shock y no podía decir nada más”, relató a The Telegraph el hombre de 74 años.

Eight-year-old girl who was stabbed to death at a house in Brownhills last night (20 January) named as Mylee Billingham: https://t.co/3quLUjSrY3 pic.twitter.com/evOlcdQxZQ

— West Midlands Police (@WMPolice) 21 de enero de 2018