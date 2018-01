‘Selfie’ publicada en Facebook ayuda a resolver asesinato

Una joven canadiense fue sentenciada a siete años de prisión tras descubrirse que estranguló a su amiga. Una fotografía publicada en el Facebook de la víctima, que mostraba el cinturón con el que habría estrangulado a su amiga, sirvió como pista principal para resolver el crimen.

Cheyenne Rose Antoine, de 21 años, confesó haber estrangulado a Brittney Gargol, de 18 años, después de una discusión. El cadáver apareció cerca de una carretera en la localidad canadiense de Saskatchewan.

La Policía reveló que una ‘selfie’ publicada horas antes del evento, donde aparecen las dos jóvenes, sirvió como pista para descubrir a la asesina. En la foto, según informa CBC News, Antoine llevaba el cinturón con el que habría estrangulado a Gargol.



Tras dos años de investigaciones, Antoine confesó el hecho y fue sentenciada a siete años de prisión. La autora reveló que la noche del 25 marzo de 2015 ambas mujeres habían bebido y tenido una fuerte discusión.

Antoine intentó, a través de sus redes sociales, desorientar a la Policía. Varias horas después de la muerte de Gargol, la acusada publicó en Facebook su preocupación por la desaparición de Brittney.

La homicida dijo que no recordaba cómo sucedieron los eventos que terminaron con la muerte de Brittney, pero se declaró culpable de haberlo hecho: “Nunca me lo perdonaré. Nada de lo que yo diga o haga la traerá de vuelta. Lo siento muchísimo. No debería haber sucedido”, declaró la culpable a través de su abogado.

Con información de RT