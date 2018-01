¡Terrorífica despedida de soltera! Mira el espeluznante detalle que descubrieron en las fotografías

Esa misma noche, revisaron las tomas y lo que descubrieron las aterrorizó. En la segunda fotografía aparecía un niño, agachado entre los troncos.

El hecho fue extraño debido a que, según informan los medios británicos donde fue publicada la historia, no había más personas alrededor, pero aún más cuando, al averiguar más sobre el sector, se dieron cuenta que en la zona había una leyenda sobre un niño que de cuatro años que murió ahogado en el lago que se veía de fondo.

El menor habría tenido sonambulismo y falleció sumergiéndose en el área, historia que inspiró una serie de BBC en 1994 llamada The Blue Boy y que fue protagonizada por Emma Thompson.

Pese a que no hay pruebas sobre la veracidad de la foto y si fue editada o no con Photoshop, lo cierto es que la historia ha recorrido los medios británicos y ha generado diferencias de opiniones en las redes sociales entre los que creen y los que no.

¿Tú qué opinas?

Fuente: Infobae.com/24Horas.cl