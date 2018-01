Una mujer encuentra a su novio con otra y su justificación es increíble

Un video se hizo viral en redes por la, hasta cierto punto, hilarante situación que registró.

Una mujer habría encontrado a su novio con otra pareja en su propia casa y cuando entró para encararlos, la amante del joven quiso hacerse pasar por una muñeca sexual.

Según RT, ” En el video se observa cómo una mujer irrumpe en un apartamento donde se encuentra su novio divirtiéndose con su supuesta amante, que baila semidesnuda. La novia monta un escándalo, pero el hombre intenta salir inmune de la comprometida situación asegurándole que se trata de una muñeca sexual”.

Es entonces cuando le mujer, que momentos antes bailaba con el hombre, se queda inmóvil y aparenta ser una muñeca sexual. El involucrado, incluso, intentó persuadir a su novia mostrándole un papel que afirmaba ser un comprobante de compra.

Cuando la mujer se acerca a la supuesta muñeca y la empuja nota que se mueve y el hombre lanzó la respuesta de que se trata de una muñeca “con reflejos”. Por último la supuesta amante se cansó de la discusión y salió caminando del apartamento mientras la pareja seguía discutiendo.

Varios usuarios de redes sostienen que podría tratarse de una actuación ya que nadie pudo confirmar la veracidad del pasaje sentimental.

I thought I had seen it all but I was so fucking wrong😂😂😂😂😂. The cheating bitch pretended to be a sex doll pic.twitter.com/lzyCxAFOaX

