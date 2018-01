Woody Allen y su obsesión por las adolescentes

Análisis de 56 cajas del archivo personal de Woody Allen revela que el actor y director de cine “está obsesionado con las adolescentes”, asegura Richard Morgan, periodista de The Washington Post.

Las 56 cajas, archivadas en la Universidad de Princeton, contienen guiones, sketches eliminados, cuadernos, notas personales… que elaboró el actor a lo largo de su carrera.

Morgan basa su afirmación en el minucioso análisis que ha hecho de la vida de Allen durante años. “Lo sé porque he visto toda su carrera de cerca, sus guiones y sus garabatos, su sala de corte física y mental que se encuentra en 57 años de archivos, que ha estado recopilando desde 1980”.

Sin embargo, aclara Morgan en su artículo, “no hay nada criminal en la fijación de un hombre de 82 años con las de 18 y no es tan malo como ‘sacarse el pene de repente’. Pero es profunda y anacrónicamente burdo. Además, Allen no parece preocuparse en absoluto de mejorar o cambiar de alguna manera. Vive, piensa y crea al igual que lo hacía en los setenta, hace casi medio siglo”. escribe en una de sus conclusiones.

Morgan describe a Allen como un hombre que “despliega una repetida misoginia”. El periodista incluso llega a poner en duda la trayectoria profesional del artista, que ha ganado el Oscar en cuatro ocasiones. “Ha sido nominado 24 veces a los Oscar y nunca ha necesitado ideas más allá del hombre lujurioso y su bella conquista, un concepto alrededor del cual ha hecho películas sobre Roma, París, Manhattan, Barcelona, el periodismo, los viajes en el tiempo, la revolución comunista, el asesinato, Hollywood y muchas cosas más”. Y destaca que la obsesión por las niñas recorre “insistentemente” todas las cajas de material.

Como respaldo de sus afirmaciones, Morgan cita textualmente algunos de los escritos encontrados en las 56 cajas: En un texto para un programa de televisión jamás realizado, Allen describe una “rubia llamativa y sexi de 16 años en un flamante vestido rojo largo escotado con una amplia apertura en un lado”. En el relato Consider Kaplan, un hombre de 53 años se enamora de su vecina de 17, mientras comparten un viaje en ascensor. En Rainy Day, Allen describe a una chica de instituto que “no debería tener 20 o 21, más bien 18, o incluso 17, aunque 18 parece mejor”, mientras que no aclara la edad del personaje masculino del texto. Y en el borrador de una historia en 1977, titulado The Kugelmass Episode, el cineasta habla de un hombre de 45 años fascinado por “las alumnas” de un instituto de Nueva York. “Al lado de uno de los diálogos de este personaje, Allen apunta, y luego borra, ‘c’est moi’ [soy yo]”, señala Morgan. “La ciencia nos ha fallado. Cierto, ha derrotado muchas enfermedades, roto el código genético y hasta llevado a los humanos a la Luna. Y sin embargo cuando un hombre de ochenta se encuentra solo en una habitación con dos camareras de 18 años todavía no ocurre nada”, reflexiona Allen en otro borrador, My Speech to the Graduates.

El amplio análisis también devela las actitudes que tuvo el artista con algunas de las mujeres con las que trabajó. Así, en una entrevista falsa se refiere a la actriz Janet Margolin, que colaboró con él en Annie Hall y Toma el dinero y corre, de la siguiente forma: “De vez en cuando fui obligado a hacerle el amor para obtener una performance decente. Hice lo que tenía que hacer, pero de una manera profesional”. La intérprete falleció en 1993.Y sobre la modelo española Nati Abascal, que trabajó con Allen en Bananas, asegura: “¿Podía actuar? Sí, descubrí, sobre todo en su defensa. Bloqueó mi mano cuando iba por su muslo y llevaba su rodilla hacia mi ingle mientras discutíamos de negocios… Saqué un contrato de mi bolsillo y ambos firmamos, no antes de que le explicara la obligación sexual que formaba parte del trabajo de las actrices que colaboran conmigo”. El redactor de The Washington Post trató de contactar en vano con un representante de Abascal.

El periodista agrega que el humor e ironía que caracteriza a Allen de ninguna manera cambia, para él, la sustancia del asunto. Tampoco duda frente al hecho de que decenas de actrices más o menos célebres han querido trabajar con Allen a lo largo de todas estas décadas —la última, Kate Winslet, en Wonder Wheel— y han sido nominadas en repetidas ocasiones a los principales premios de Hollywood por sus papeles. Para Morgan, se trata de un “juego de muñecas rusas” que resume con: “Sus trofeos tenían trofeos”. El periodista considera que, además, el éxito de sus actrices servía para alejar los focos “de la oscuridad” de Allen.

El artículo llega en pleno auge de la batalla #MeToo contra el acoso sexual y ya ha generado las primeras reacciones polémicas. Rose McGowan, una de las principales caras públicas de las denuncias contra Harvey Weinstein —el todopoderoso productor de Hollywood acusado de abusos por decenas de mujeres y cuya caída en desgracia fue el punto de partida de un movimiento mundial—, se ha alegrado en Twitter de que Allen sea “al fin desenmascarado”. El cineasta ya fue acusado en 2014 por su hija adoptiva Dylan Farrow de abusar de ella cuando tenía siete años. En una entrevista reciente con la BBC, sobre el caso Weinstein Allen declaró temer “una atmósfera de “caza de brujas, donde cada hombre que le guiña el ojo a una mujer en una oficina tiene que llamar enseguida a su abogado”.

Puedes leer el artículo completo de The Washington Post aquí

Con información de El País