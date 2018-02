Ángel Mena enfrenta su peor momento en México

Ángel Mena está viviendo un momento agrio en México, donde la prensa le ha dado con todo al jugador ecuatoriano.

En una nota de la cadena deportiva, ESPN, al extremo zurdo le reiteran las críticas por su actitud y otras cosas.

“Quiero gente con ganas y comprometida y para estar delante de este equipo debes demostrar. Si hay uno que no corre o no trabaja, para mí no es suficiente”, dijo el técnico Pedro Caixinha sobre el ecuatoriano.

El medio recuerda que Mena llegó a Cruz Azul en el Clausura 2017. “En ese certamen se ganó el cariño de la afición celeste al mostrar sus cualidades en la cancha y ser clave en el equipo”.

“Pero después llegó su debacle”. En la actualidad, “Mena desapareció y parece ya no contar para Pedro Caixinha. Van siete jornadas y de los cuatro duelos que ha disputado, solo en uno ha ingresado como titular.

Su pase está valorado en dos millones y medio de euros según Transfermarkt. Así, saldría al mercado de pases próximo.

A todo esto, los números no acompañan a Cruz Azul. En su último partido empató 1-1 con Puebla para llegar a seis juegos sin victoria.