Brasil cede al Ejército el control de Río de Janeiro para afrontar la crisis de violencia

Sin embargo, no se puede negar que el estado de Río está en problemas. El gobernador del estado, Luiz Fernando Pezao, admitió el miércoles que los planes no lograron dar seguridad a los residentes y turistas durante las celebraciones del Carnaval y que la policía de Río ya no puede detener la guerra entre los narcotraficantes de la ciudad.

El consultor de seguridad Paulo Storani, ex comandante de un cuerpo de policía de élite de Río de Janeiro conocido como BOPE, dijo que la decisión del presidente “traerá muchos desafíos a los militares, porque no resolverá un problema de seguridad de décadas”.

“El problema de Río es más complejo que la gestión policial. Podría haber una rápida sensación de seguridad, pero eso no durará“, agregó Storani a The Associated Press.

El ex secretario de Seguridad Nacional José Vicente da Silva expresó que la intervención militar “no es definitiva, pero ayuda”./AP