El exnovio de Antonella Roccuzzo: “Me dejó por Messi”

Lionel Messi es considerado por millones de personas como el mejor jugador del mundo y mantiene una sólida relación con su esposa Antonella Roccuzzo, con quien tiene dos hijos y el tercero está en camino.

Sin embargo, hace un tiempo el exnovio de la empresaria se pronunció respecto a su etapa junto a ella, antes de que inicie la era con Messi.

Aunque siempre se dijo que Antonella y Leo fueron enamorados desde muy chicos, la verdad sería otra, debido a que una persona cercana a ella reveló que desde el 2007 ambos habrían sido pareja y fue Antonella quien decidió buscarlo cuando se enteró que ‘La Pulga’ haría un viaje a Argentina.

Hasta el momento no se conoce la identidad del exnovio de Antonella, hay personajes muy cercanos a ella que aseguran que él mandó un mensaje cuando todo pasó: “Al menos no me dejó por cualquiera, ¡me dejó por Messi”, indicaron fuentes cercanas a la pareja.

Todo indicaría que ellos empezaron a salir cuando Messi viajó a España a continuar con su carrera, pero todo cambió cuando éste regresó a su país natal.

A continuación te mostramos fotografías del ex de Antonella Roccuzzo