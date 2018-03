Demi Lovato sube la temperatura con provocadoras fotos

La cantante Demi Lovato ha vuelto a generar una ola de “Me gusta” en su cuenta de Instagram.

Sus recientes imágenes en la red han cautivado a sus seguidores al dejar poco a la imaginación.

Demi, quien se encuentra promocionando la gira ‘Tell me you love me world tour’, aparece con ropa íntima blanca recostada sobre una cama.

La fotografía ya cuenta con más de 1.5 millones de ‘me gusta’.

Creemos que no será la última imagen de este tipo pues la gira apenas empieza.

Y vale recordar que Lovato brindará un concierto en Quito.

See you tonight… 😈 #TellMeYouLoveMeTour Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el Feb 26, 2018 at 11:21 PST