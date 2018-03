Fuerzas Armadas tomarán el control policial de Río de Janeiro

Luego de una serie de actos de violencia que se vivieron en el carnaval de Río de Janeiro, las autoridades brasileñas decretaron a nivel nacional que las Fuerzas Armadas asumirán las actividades de seguridad en todo el estado.

La criminalidad que se vive en este estado se asocia con el narcotráfico y enfrentamientos entre las bandas delincuenciales de la zona y la Policía militar de la ciudad, varios tiroteos en algunos barrios de la ciudad son consecuencia de esta crisis.

Los altos mandos del ejército se reunieron en Brasilia para coordinar los detalles del proceso.

“Acabo de decretar la intervención federal en el área de seguridad pública del estado de # RiodeJaneiro. El crimen organizado no puede continuar y no puede convertirse en una amenaza para todo el país. Debemos asegurar la tranquilidad de nuestra gente. Y lo vamos a hacer” publicó Michel Temer, presidente de Brasil en su cuenta de Twitter.

Acabei de decretar intervenção federal na área da segurança pública do Estado do #RiodeJaneiro. O crime organizado não pode continuar e nem pode se transformar em uma ameaça a todo o País. Temos que garantir a tranquilidade do nosso povo. E vamos fazer isso. pic.twitter.com/hIi2FolOn8

— Michel Temer (@MichelTemer) 16 de febrero de 2018