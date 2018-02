Hombre chantajea a una joven con publicar un video íntimo y ella reacción así

En España, una joven no dudó en alertar a los usuarios de un sujeto que la chantajeaba con publicar un supuesto video íntimo suyo. El individuo obtuvo su número de teléfono a través de una página web donde cibernautas colocan avisos de ventas.

La usuaria se identificó como @celia_gamboa98 en Twitter y no dudó en compartir la conversación de Whatsapp que había tenido con este hombre. Para el portal Vozpopuli, Gamboa mencionó que llegó a la web de anuncios luego de colocar un aviso de trabajo como cuidadora de niños.

En Twitter colocó lo siguiente: “Acaba de pasarme esto. Un tío me habla diciéndome que tiene un vídeo íntimo mío, que un amigo suyo me ha grabado sin consentimiento y amenaza con publicarlo. Sé que es mentira y he encontrado que a más gente le ha hecho lo mismo. Su número es este___ Por favor DIFUSIÓN”.

Gracias a su alerta, otra chica acudió a ella para compartir un pantallazo similar. La joven descubrió que era el mismo hombre.

El caso se viralizó en España y cada vez más mujeres denuncian que han sido contactadas por este individuo.

Fuente: larepublica.pe