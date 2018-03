La esposa de Luis Fonsi no perdona el ‘bullying’ contra su hija

El cantante Luis Fonsi y su esposa Águeda López reaccionaron al escrito de una periodista quien señala la extrema delgadez de la hija de ambos, Mikaela.

En una imagen que Águeda compartió en su cuenta de Instagram se aprecia parte de la publicación de Gisselle Acevedo en la que se lee: “Hija de Luis Fonsi preocupa por extrema delgadez; parece romperse, dicen”.

Sin perder tiempo, la mamá de la pequeña respondió: “Querida Gisselle Acevedo. No se quien seas. No me importa en realidad. Quiero decirte algo: Mi hija es una niña sanísima gracias a Dios, lo que da muchísima tristeza es que una ‘periodista’ como tú necesite crear este tipo de noticias para hacer algo con su vida y su carrera. Y por cierto, antes de hablar de ella, aprende a escribir su nombre y su edad”.

También, Águeda publicó: “Hay un lugar especial en el infierno para la gente que agrede, falta el respeto o hace bullying o daño a un niño. Para que lo tengan claro”, mensaje que el intérprete de Despacito colocó en sus redes sociales.