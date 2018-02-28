La fecha 3 del fútbol ecuatoriano

Este fin de semana se juega la fecha 3 del campeonato ecuatoriano de fútbol
PARTIDO: BARCELONA S.C. vs. INDEPENDIENTE DEL VALLE
Ciudad: GUAYAQUIL
Estadio: MONUMENTAL BANCO PICHINCHA
FECHA: 02/03/2018
HORA: 19:30
CENTRAL: ORBE RUIZ CARLOS ANIBAL
PARTIDO: S.D.AUCAS vs. EL NACIONAL
Ciudad: QUITO
Estadio: GONZALO POZO RIPALDA
FECHA: 03/03/2018
HORA: 12:00
CENTRAL: GUERRERO ALCIVAR GUILLERMO ENRIQUE
PARTIDO: D.CUENCA vs. TÉCNICO UNIVERSITARIO
Ciudad: CUENCA
Estadio: ALEJANDRO SERRANO AGUILAR BANCO DEL AUSTRO
FECHA: 03/03/2018
HORA: 17:00
CENTRAL: MACIAS QUIROZ JEFFERSON ORLANDO
PARTIDO: U.CATÓLICA vs. L.D.U.QUITO
Ciudad: QUITO
Estadio: OLIMPICO ATAHUALPA
FECHA: 04/03/2018
HORA: 12:00
CENTRAL: QUIROZ PRADO LUIS EDUARDO
PARTIDO: GUAYAQUIL CITY F.C. vs. C.S.EMELEC
Ciudad: GUAYAQUIL
Estadio: BANCO DEL PACIFICO
FECHA: 04/03/2018
HORA: 17:00
CENTRAL: ESPINEL ESPIN VINICIO EDUARDO
PARTIDO: MACARÁ vs. DELFIN S.C.
Ciudad: AMBATO
Estadio: BELLAVISTA
FECHA: 05/03/2018
HORA: 19:30
CENTRAL: SALAZAR MUÑOZ DANIEL ABRAHAM