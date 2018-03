‘La forma del agua’ es demandada por supuesto plagio

A pesar de que ‘La forma del agua’ y su director, Guillermo del Toro, siguen cosechando triunfos alrededor del mundo, en las últimas semanas, una acusación de plagio en contra de la película manchó todos esos logros.

La acusación que hizo David Zindel, hijo del dramaturgo ganador de un Pulitzer Paul Zindel, se convirtió en una demanda en contra del mexicano Guillermo del Toro y la productora Fox Serchlight.

Zindel justifica su demanda en una presunta explotación a la obra Let Me Hear You Whisper, escrita por su padre en 1969, sin el debido reconocimiento de derechos de autor.

La historia de Del Toro en la que una mujer muda se enamora de una criatura marina, asegura Zindel, es similar a la historia narrada por su padre, donde una mujer descubre que un delfín va a ser diseccionado y, para evitarlo, organiza un plan para liberarlo.

En ambas historias la protagonista es una mujer que hace el aseo en un laboratorio, las dos producciones tienen a una criatura marina en peligro y en ambas tramas la mujer intenta rescatar a la criatura marina.

“La [película] cuenta una historia que es sustancialmente similar, y en muchos aspectos idéntica, a la de la obra”, escribieron los abogados de Zindel en la demanda, alegando “similitudes abrumadoras” que son “demasiado atroces para ignorar”.

Los abogados destacaron, además, que la obra de Del Toro, al igual que la de Zindel, se desarrolla en un laboratorio durante la Guerra Fría y agregan que en ambas existen personajes similares como un compañero de trabajo, un supervisor, un científico y la ya mencionada criatura acuática.

Otra de las similitudes, cuenta el sitio TMZ basado en documentos obtenidos de la demanda de Zindel, es la discusión que tienen los científicos del laboratorio para matar a la criatura a través de una “vivisección”, término utilizado en ambas obras. El medio destaca también la forma en la que es rescatada la criatura en la obra de Del Toro: un carrito de lavandería, artefacto que también se usa en la obra del fallecido Paul Zindel.

En un comunicado enviado a The Guardian el miércoles, David Zindel mencionó que el “preocupante asunto se planteó con Fox hace cinco semanas, pero se encontró con la indiferencia”, y agregó: “Las similitudes evidentes entre la película y la obra de nuestro padre son demasiado extensas para ser ignoradas y entonces tuvimos que actuar “.

La demanda de Zindel llega a dos semanas de la gala de los Premios de la Academia, organización que otorgó 13 nominaciones a ‘La forma del agua’, entre las que destacan mejor película, mejor director, mejor guión original y tres por mejor actuación.

La denuncia también incluye al novelista Daniel Kraus, quien aportó a la creación de la idea al sugerir una historia sobre un conserje que secuestra a un anfibio de una instalación secreta del gobierno.

Aunque Kraus no respondió a un pedido de entrevista de The Guardian, el medio recordó una declaración hecha por el novelista a un medio, donde mencionó que se le ocurrió la idea cuando tenía 15 años, que era más o menos la época de una producción televisiva de 1990 de la obra de Zindel, señaló la demanda. La demanda también alegaba que Kraus era “muy consciente de Zindel y admiraba su trabajo”, señalando un artículo reciente de Kraus que enumera el libro de Zindel de 1968 The Pigman como uno de los mejores libros para jóvenes adultos de todos los tiempos.

Fox Searchlight, por su parte, se defendió en una declaración al medio inglés diciendo que “esas afirmaciones de los allegados del señor Zindel no tienen base alguna y solicitaremos que la demanda sea desestimada. Además, la demanda parece que fue interpuesta para coincidir en los tiempos de votación del Premio de la Academia. Nos defenderemos enérgicamente, y por consiguiente, a esta innovadora y original película”.

Con información de The Guardian