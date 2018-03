La foto que kim kardashian quiere borrar de redes sociales

Kim Kardashian tiene una de las caras más reconocibles en el mundo. Pero cuando tenía 17 años, la estrella Keeping Up With The Kardashians se veía muy diferente.

El martes por la noche, su madre, Kris Jenner, compartió una imagen de la esposa de Kanye West, de 37 años, donde parecía ser otra persona completamente.

La mediática que hizo de su imagen una marca millonaria luce cejas finas, pestañas muy largas y su rostro más redondo.

Kris está posando con las más chicas de la familia, Kendall y Kylie Jenner.

A principios de esta semana, Kim rompió internet nuevamente . La estrella bajó de peso y en su último posteo en Instagram, exhibió sus curvas en un pequeño traje de baño.

