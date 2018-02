La Policía británica investiga un ‘paquete sospechoso’ cerca de la embajada de Ecuador en Londres

Luego de que la justicia británica notificara a Julian Assange la ratificación de la orden de prisión en su contra, las autoridades recibieron reportes de un pequeño “paquete sospechoso” cerca de la Embajada de ecuador en Londres, donde reside el fundador de Wikileaks desde hace cinco años.

El objeto fue localizado en las afueras del edificio diplomático, horas después de la notificación de un posible arresto contra Assange si éste abandonaba el edificio.

Police are in attendance at the Ecuadorian Embassy in SW1 following reports of a small suspicious package. There are no reported injuries. The item is being assessed by specialist officers.

— MPS Kensington & Chelsea (@MPSKenChel) 6 de febrero de 2018