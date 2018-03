Las acciones de Snapchat se desploman tras tuit de Kylie Jenner

La aplicación no ha pasado por buenos momentos en los últimas meses después de las críticas que recibió por su última actualización. Y las cosas no parecen mejorar para la compañía Snap, ya que el jueves sus acciones cayeron en picada, hecho que coincidió con un mensaje escrito por Kylie Jenner en Twitter.

El miércoles, la modelo estadounidense, con más de 24 millones de seguidores en Twitter, escribió: ¿entonces, alguien más ya no abre Snapchat? ¿O solo soy yo? Ugh, esto es muy triste”. Sólo 18 palabras bastaron para que, horas después, las acciones de Snap en Wall Street cayeran estrepitosamente.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me… ugh this is so sad.

— Kylie Jenner (@KylieJenner) 21 de febrero de 2018