Liga vs Phoenix, Didier Drogba calienta el ambiente

A pocos días del partido entre Liga Deportiva Universitaria y Phoenix Rising FC el capitán del equipo estadounidense envió un mensaje a Liga.

El pasado jueves 15 de febrero, en el complejo de Liga, se conoció más detalles del cotejo que se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Y este 20 de febrero, fue el propio Didier Drogba quien envió el mensaje a Hernán Barcos, Liga, y su hinchada. El partido será el miércoles 28 de febrero

Un mensaje para @Hernanbarcos y @LDU_Oficial por parte @didierdrogba // A message for Hernan Barcos and Liga Deportiva Universitaria from Didier Drogba. #RisingAsOne pic.twitter.com/EqwnfoBwso

— Phoenix Rising FC (@PHXRisingFC) February 20, 2018