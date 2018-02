Netanyahu: Ataques fueron “serios golpes” para Irán y Siria

El primer ministro de Israel dijo el domingo que su país propinó “serios golpes” a las fuerzas iraníes y sirias y prometió tomar medidas adicionales contra sus adversarios después de la participación israelí más importante en la guerra de Siria desde su inicio hace casi siete años.

Benjamin Netanyahu realizó las contundentes declaraciones durante una reunión de su gobierno un día después de una oleada de ataques aéreos en Siria. Israel ordenó la ofensiva luego de interceptar un avión no tripulado iraní en su espacio aéreo y tras el derribo de un caza israelí F-16 que regresaba de Siria el sábado.

“Ayer dimos serios golpes a las fuerzas iraníes y sirias”, dijo Netanyahu. “Hemos dejado totalmente claro a todo el mundo que nuestras reglas de acción no han cambiado lo más mínimo. Seguiremos atacando tras cada intento de atacarnos. Esta ha sido y seguirá siendo nuestra política”.

Israelí ha intentado mantenerse alejado de la guerra civil que se libra en la vecina Siria desde 2011, aunque llevó a cabo ataques aéreos periódicos contra presuntos cargamentos de armas que se cree iban dirigidos al grupo insurgente libanés Jezbolá, aliado de Irán y Siria. Pero a medida que el conflicto sirio parece apaciguarse, las autoridades israelíes mostraron su creciente alarma porque Teherán y sus aliados chiíes tengan una presencia permanente en Siria.

La operación del sábado envió un mensaje claro a Irán, dijeron líderes israelíes.

“Nosotros no solo hablamos, actuamos”, dijo a The Associated Press Yoav Galant, que forma parte del Consejo de Seguridad de Netanyahu. “Creo que los sirios entienden también ahora que el hecho de que estén alojando a iraníes en suelo sirio los perjudica”.

La ofensiva fue el ataque aéreo más firme de Israel en Siria en décadas.

Al menos seis soldados sirios y milicianos aliados murieron en los ataques aéreos, reportó el domingo el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un grupo con sede en Gran Bretaña que monitorea la guerra a través de una red de activistas sobre el terreno. Entre los fallecidos había soldados de Damasco y combatientes aliados y no aliados, agregó.

“Ellos, y nosotros, sabemos qué bombardeamos y les llevará algún tiempo digerir, comprender y preguntarse cómo Israel sabía cómo atacar esos sitios”, dijo el ministro israelí de Inteligencia, Israel Katz, a la Radio del Ejército de Israel. “Eran lugares ocultos y nosotros tenemos agencias de inteligencia y la capacidad para saber todo lo que ocurre allí y ayer lo demostramos”.

En los ataques del sábado, los aviones de combate israelíes recibieron un intenso fuego antiaéreo sirio y los pilotos de uno de sus F-16 tuvieron que saltar de la aeronave, que terminó estrellándose en el norte de Israel. Uno de los pilotos sufrió heridas graves y el otro sufrió lesiones leves.

Israel no confirmó si el caza fue derribado por fuego enemigo. De confirmarse, este sería el primer incidente de este tipo para Israel desde 1982, durante la primera guerra de Líbano.

Recientemente, Israel lanzó advertencias contra el aumento de la presencia iraní en sus fronteras con Siria y Líbano, que atribuye a la creciente confianza de Irán tras los éxitos del presidente sirio, Bashar Assad, en el conflicto gracias al apoyo de sus principales aliados, Moscú y Teherán.

Las autoridades israelíes temen que Irán pueda utilizar el territorio sirio para organizar ataques o para crear un corredor terrestre hasta Líbano, que le permitiría enviar armas a Jezbolá _ un grupo insurgente chií local que prometió destruir a Israel _ con más facilidad. Los combatientes de Jezbolá también respaldan al bando de Assad en Siria.