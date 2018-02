Oposición venezolana dice que no participará en elecciones

La coalición opositora venezolana dijo que no participará en los comicios presidenciales del 22 abril pero dejó abierta la posibilidad de ir a otra eventual consulta más adelante si el gobierno ofrece garantías electorales.

“Nosotros decimos que a esta elección no vamos”, dijo el miércoles a The Associated Press el dirigente opositor, diputado Enrique Márquez, al asegurar que coalición acordó por consenso que bajo las condiciones que están planteadas no tienen previsto acudir a la consulta convocada por las autoridades electorales.

Al condenar el anuncio de la coalición opositora, el presidente Nicolás Maduro dijo que era partidario de que junto a las elecciones presidenciales se elija una nueva Asamblea Nacional y los consejos legislativos y municipales.

Por antes, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), conformada por una veintena de fuerzas, cuestionó en un acuerdo el modo en que el Consejo Nacional Electoral –que controla el gobierno– llamó a las elecciones anticipadas de abril y calificó la convocatoria como un “show del propio gobierno para aparentar una legitimidad que no tiene”.

“Retamos al gobierno de (Nicolás) Maduro a que se mida contra el pueblo en unas elecciones de verdad”, expresó el coordinador político de la coalición, Ángel Oropeza, al leer el texto del documento en el que exigieron a las autoridades que acepten las condiciones del acuerdo que discutieron el mes pasado en República Dominicana.

El vocero recordó que ese acuerdo aprobado por cinco cancilleres latinoamericanos, que participaron como facilitares de las negociaciones, contempla la realización de elecciones en la segunda mitad del año, la conformación de un Consejo Nacional Electoral equilibrado, la invitación a misiones de observación internacionales independientes, el voto de los venezolanos en el exterior, el acceso igualitario a los medios de comunicación, la revocatoria de las inhabilitaciones de partidos y candidatos y la realización de auditorías.

La coalición espera que en los próximos cinco días, antes de que culmine el proceso de inscripción de candidatos, las autoridades puedan dar una serie de garantías electorales para acudir a una consulta presidencial, expresó Oropeza.

Associated Press