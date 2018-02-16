Partidos, horarios y árbitros de la fecha 1

PARTIDO: BARCELONA S.C. vs. UNIVERSIDAD CATÓLICA
Ciudad: GUAYAQUIL
Estadio: MONUMENTAL BANCO PICHINCHA
FECHA: 16/02/2018
HORA: 19:30
CENTRAL : MACIAS QUIROZ JEFFERSON ORLANDO
PARTIDO: EL NACIONAL vs. C.S.EMELEC
Ciudad: QUITO
Estadio: OLIMPICO ATAHUALPA
FECHA: 17/02/2018
HORA: 12:00
CENTRAL : ORBE RUIZ CARLOS ANIBAL
PARTIDO: MACARA vs. INDEPENDIENTE DEL VALLE
Ciudad: AMBATO
Estadio: BELLAVISTA
FECHA: 17/02/2018
HORA: 16:00
CENTRAL : ESPINEL ESPIN VINICIO EDUARDO
PARTIDO: D.CUENCA vs. L.D.U.QUITO
Ciudad: CUENCA
Estadio: ALEJANDRO SERRANO AGUILAR BANCO DEL AUSTRO
FECHA: 18/02/2018
HORA: 12:00
CENTRAL : SALAZAR MUÑOZ DANIEL ABRAHAM
PARTIDO: S.D.AUCAS vs. DELFIN S.C.
Ciudad: QUITO
Estadio: GONZALO POZO RIPALDA
FECHA: 18/02/2018
HORA: 16:00
CENTRAL : LARA LEON DIEGO JEFFERSON
PARTIDO: GUAYAQUIL CITY F.C. vs. TÉCNICO UNIVERSITARIO
Ciudad: GUAYAQUIL
Estadio: BANCO DEL PACIFICO
FECHA: 19/02/2018
HORA: 19:00
CENTRAL : VERA SOLIS MARLON GREGORIO