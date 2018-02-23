Partidos, horarios y árbitros de la fecha 2

PARTIDO: C.S.EMELEC vs. MACARA
Ciudad: GUAYAQUIL
Estadio: BANCO DEL PACIFICO
FECHA: 23/02/2018
HORA: 19:30
CENTRAL : SANCHEZ RODRIGUEZ ROBERTO PAUL PRIMERA – A
PARTIDO: U.CATOLICA vs. D.CUENCA
Ciudad: QUITO
Estadio: OLIMPICO ATAHUALPA
FECHA: 24/02/2018
HORA: 12:00
CENTRAL : HIDALGO CARRIEL ANGEL FRANCISCO PRIMERA – A
PARTIDO: INDEPENDIENTE DEL VALLE vs. S.D.AUCAS
Ciudad: SANGOLQUI (RUMIÑAHUI)
Estadio: RUMIÑAHUI
FECHA: 24/02/2018
HORA: 16:00
CENTRAL : ZAMBRANO OLMEDO RODDY ALBERTO PRIMERA – A FIFA
PARTIDO: TECNICO U. vs. BARCELONA S.C.
Ciudad: AMBATO
Estadio: BELLAVISTA
FECHA: 25/02/2018
HORA: 12:00
CENTRAL : PONCE MANZO OMAR ANDRES PRIMERA – A FIFA
PARTIDO: DELFIN S.C. vs. EL NACIONAL
Ciudad: MANTA
Estadio: JOCAY
FECHA: 25/02/2018
HORA: 17:00
CENTRAL : CONGO VITERI FRANKLIN ANDRES PRIMERA – A
PARTIDO: L.D.U.QUITO vs. GUAYAQUIL CITY F.C.
Ciudad: QUITO
Estadio: RODRIGO PAZ DELGADO
FECHA: 26/02/2018
HORA: 19:30
CENTRAL : ALBARRACIN CARTAGENA JUAN CARLOS PRIMERA – A FIFA
Fuente: F.E.F.