Policía muere en enfrentamientos de hinchas rusos y españoles

Un policía antidisturbios español murió el jueves de un infarto cardiaco tras enfrentamientos que involucraron a hinchas rusos antes de un partido de la Liga Europa entre el Spartak de Moscú y los anfitriones Athletic de Bilbao, incidente que suscitó alarma a menos de cuatro meses de la Copa del Mundo en Rusia.

Las autoridades informaron que el agente murió en el hospital luego de los incidentes en las afueras del estadio San Mamés de Bilbao, ciudad del País Vasco que será sede de partidos de la Eurocopa de 2020.

Según la policía, un individuo ruso resultó herido, pero no se conoce de momento la gravedad. Cinco personas fueron detenidas: tres de ellas son rusas y dos españolas.

La identidad del agente fallecido no ha sido revelada, pero medios locales afirman que se trata de un hombre de 50 años.

Hubo varios reportes con versiones distintas sobre lo que causó la muerte del oficial, ya que algunos decían que se sintió mal durante los enfrentamientos y otros sugerían que fue golpeado por un objeto en el incidente.

Spartak ganó el partido 2-1, pero el Athletic avanzó 4-3 en el marcador global.

A primera hora del jueves, la policía alemana detuvo a ruso bajo sospecha de haber herido gravemente a un hincha inglés durante la Eurocopa de Francia hace dos años.

“La UEFA condena enérgicamente los violentos choques que se registraron en Bilbao”, indicó en un comunicado la entidad regente del fútbol europeo. “Estamos en contacto con las autoridades locales a fin de obtener más información sobre estos incidentes”.

Por su parte, la liga española lamentó y condenó la muerte del agente, y su presidente dijo que espera que la FIFA y la UEFA tomen medidas para frenar la violencia entre aficionados.

“Los ultras rusos no deberían haber viajado a Bilbao. Había que haberlo evitado porque su historial no presagiaba nada bueno. Y encima ha pasado lo peor posible, porque se ha perdido una vida, que es algo irreparable”, dijo Javier Tebas al diario deportivo As.

Los incidentes en España estallaron en la antesala del partido por los dieciseisavos de final de la Liga Europa.

La policía local escoltaba a seguidores del Spartak hacia el estadio, pero un grupo aparte aparentemente empezó a lanzar bengalas y proyectiles hacia los hinchas del Athletic y los agentes.

Las peleas se trasladaron a las calles adyacentes al estadio y la policía se vio en dificultades para restaurar el orden. Muchos hinchas fueron vistos tratando de huir del problema mientras fuegos artificiales explotaban por todas partes.

Existía un fuerte temor sobre problemas en la previa del partido debido a reportes de la presencia de hinchas rusos en Bilbao por lo que se ordenó el desplazamiento de un importante contingente de policías. Hubo reportes sobre otros enfrentamientos menores entre hinchas rusos en Bilbao para el partido del jueves.

Hace seis años, un hincha en Bilbao murió en enfrentamientos tras un partido entre el Athletic y el club alemán Schalke. AP