Real Madrid apuesta a los suplentes y pierde ante Espanyol

El Real Madrid no pudo reponerse a la ausencia de Cristiano Ronaldo y otros titulares y cayó el martes 1-0 ante el Espanyol en la Liga, para despedirse de una racha de cinco victorias en todas las competencias.

Gerard Moreno anotó en el tercer minuto de los descuentos para darle al Espanyol la victoria ante el campeón defensor. El resultado dejó al Madrid expuesto a perder el tercer lugar de la tabla de posiciones ante el Valencia, que le pisa los talones a dos puntos y tiene un partido pendiente el miércoles contra Athletic de Bilbao.

Además, el Madrid se mantuvo a siete puntos del segundo puesto que ocupa Atlético de Madrid, y a 14 del puntero Barcelona. El Atlético recibe el miércoles a Leganés, y el Barsa visita el jueves a Las Palmas.

“Siempre buscamos la victoria y hoy no lo conseguimos”, dijo el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane. “Además nos metieron gol en el último minuto, pero no hay que darle más vueltas. No merecimos ni una victoria ni una derrota”.

Ronaldo, quien anotó ocho goles en sus cuatro últimos partidos, se mantuvo en la banca para permanecer descansado para el partido de la próxima semana contra Paris Saint-Germain por un boleto a los cuartos de final de la Liga de Campeones. El monarca de España y Europa ganó la ida por 3-1 en Madrid.

El Madrid recibe el sábado al Getafe por la liga española, en su último partido antes de viajar a París.

Toni Kroos, Marcelo y Luka Modric tampoco jugaron para recuperarse de algunas molestias físicas antes del duelo contra PSG. Casemiro fue marginado por un problema estomacal, y Karim Benzema salió de la banca.

Gareth Bale jugó al frente junto a Lucas Vázquez, Marco Asenso e Isco. Marcos Llorente y Mateo Kovacic jugraron en el medio campo y Nacho Fernández y Achraf Hakimi se desempeñaron en la defensa. Benzema reemplazó a Isco a los 69 minutos.

El Madrid había superado por 20-7 a sus oponentes en su racha de cinco victorias.

Espanyol, 13ro en la Liga, no había ganado en sus siete últimos compromisos, desde que frenó la racha invicta del Barcelona en enero en los cuartos de final de la Copa del Rey. Su último triunfo en la liga fue hace ocho fechas, contra Levante. Ya había vencido 1-0 al Atlético y empatado 1-1 con Barcelona en la liga.

Espanyol nunca había derrotado al Real Madrid en el Estadio RCDE, en donde empezó a jugar en 2009.

Moreno, a quien se le invalidó un tanto por fuera de juego en la primera mitad, anotó el gol de la victoria con un disparo cerca del punto penal después de un buen servicio de Sergio García en un contragolpe.

En otro resultado, el Girona se mantuvo en la pelea por un lugar en la Liga de Europa al derrotar en casa 1-0 al Celta de Vigo, para extender su brillante debut en primera división.

Portu anotó a los 14 minutos el gol de la victoria para colocar al Girona en la séptima posición, dos puntos por encima del Sevilla.

El conjunto catalán venía de una derrota 6-1 ante el Barcelona en el Camp Nou.

Celta, que solo tiene un triunfo en los últimos cinco juegos, cayó al noveno puesto. / AP