Remueven 14 gusanos del ojo de una mujer por rara infección

Se identifica primer caso humano conocido de infección parasitaria transmitida por moscas después de que a una mujer de Oregon le saliera un gusano del ojo.

Catorce pequeñas lombrices fueron extraídas del ojo izquierdo de la mujer de 26 años en agosto de 2016. Los científicos informaron del caso el lunes.

La mujer, Abby Beckley, fue diagnosticada en agosto de 2016 con Thelazia gulosa, un tipo de gusano del ojo que se ha identificado en el ganado del norte de los Estados Unidos y el sur de Canadá, pero nunca antes en los humanos.

Se propagan por un tipo de mosca conocida como “mosca de cara”. Las moscas se alimentan de las lágrimas que lubrican el globo ocular, dijeron los científicos.

Ella había estado montando a caballo y pescando en Gold Beach, Oregon, una zona costera de cría de ganado.

Después de una semana de irritación ocular, Beckley sacó un gusano de su ojo. Visitó a los médicos, pero eliminó la mayoría de los gusanos adicionales durante las siguientes semanas.

Los gusanos eran translúcidos y cada uno medía menos de media pulgada de largo.

Después de que fueron removidos, no se encontraron más lombrices y la mujer no tuvo síntomas adicionales.

Los gusanos oculares se ven en varios tipos de animales, incluidos gatos y perros. Pueden propagarse por diferentes tipos de moscas.

En un estudio publicado en el American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, los investigadores dijeron que los norteamericanos pueden ser más vulnerables de lo que se creía anteriormente a tales infecciones, informó The Guardian.

Se habían visto otros dos tipos de infecciones por gusanos oculares Thelazia en personas antes, pero nunca de este tipo, dijo el autor principal del estudio Richard Bradbury, quien trabaja en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Con información de AP/The Guardian