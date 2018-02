Tottenham consiguió un empate en Italia

En un momento crucial del partido por los octavos de final de la Liga de Campeones, Tottenham sobrevivió sin tener que moverse.

El arquero de los Spurs Hugo Lloris permaneció casi que estático mientras que el delantero argentino de la Juventus Gonzalo Higuaín estrellaba en el travesaño el segundo penal que cobró en el duelo el martes. Ello le hubiera dado al club italiano la ventaja 3-1 al irse al descanso, pero Tottenham terminó recuperándose de un comienzo fatal y niveló el marcador tras la reanudación para rescatar un empate 2-2.

“Estoy muy orgulloso”, dijo Mauricio Pochettino, el técnico argentino de Tottenham. “Mostramos mucho carácter ante un equipo que disputado dos finales en tres años, con una gran experiencia en la cancha”.

Higuaín abrió el marcador por la Juve a los dos minutos con una extraordinaria volea, tras una jugada preparada en un tiro libre, y aumentó la diferencia con un gol de penal a los nueve.

Sin embargo, Harry Kane descontó a los 35 y Christian Eriksen firmó el valioso empate como visitante con un tiro libre a los 72 que pasó por debajo de la barrera y entró pegado a un poste. Higuaín estrelló el balón en el travesaño cuando cobró su segundo penal del encuentro en el último minuto del primer tiempo.

“Cuando arrancas así, como visitante, en la Champions, pudo haber sido una noche terrible”, comentó Kane. “El penal que falló (Higuaín) fue muy importante para nosotros”.

Con los dos goles en Turín, el conjunto inglés puede avanzar a los cuartos de final con un empate 0-0 o 1-1 cuando se defina la serie el 7 de marzo en Londres.

“Meter dos goles como visitante es muy importante, pero la serie sigue abierta”, declaró Eriksen.

El técnico de la Juve Massimiliano Allegri reaccionó irritado cuando en la rueda de prensa se sugirió que su equipo, que busca su séptimo título en la Serie A, debió haber vencido a un rival que marcha quinto en la Liga Premier.

“Creo que la gente ha perdido un poco la objetividad”, dijo Allegri. “La Juve juega a ganar, pero no es la favorita. No puedes meterte en la final todos los años. Creo que los jugadores están teniendo una gran temporada, pero se exagera el pensar que van ganar un partido de octavos por 3-0”.

“Eso me enloquece, porque la gente no tiene idea alguna sobre los otros equipos. No puedo aceptar que hay gente deprimida por un empate 2-2. Pareciera que hemos perdidos 8-0”.

Allegri se inclinó por una alineación ofensiva, con Federico Bernardeschi, Douglas Costa y Mario Mandzukic detrás de Higuaín. El delantero argentino Paulo Dybala no jugó por lesión.

Esa estrategia rindió frutos casi de inmediato, con un arranque trepidante para el campeón de Italia y subcampeón de Europa.

Tras una falta de Mousa Dembelé a unos 30 metros del arco, Miralem Pjanic cobró el tiro y lo pateó indirecto a Higuaín, que superó la línea del offside y enganchó el balón en el aire para mandarlo al segundo poste.

El “Pipita” aumentó la ventaja con un penal después de una falta de Ben Davies sobre Bernardeschi.

Sin embargo, Tottenham empezó a controlar las acciones y Kane descontó al recibir un pase de Dele Alli y evadir la salida del portero Gianluigi Buffon. El conjunto inglés tomó las riendas en el complemento, y el danés Eriksen concretó el empate.

“Tuvimos que esforzarnos, y generamos muchas oportunidades”, señaló Kane. “Merecíamos el empate”. / AP