Trump quiere detener a MS-13 con el muro fronterizo

El presidente Donald Trump regresó este viernes al tema de la construcción del muro fronterizo con México, argumentando que es necesario para detener la entrada de los pandilleros de la MS-13.

En un tuit matutino el mandatario aseguró que los mareros salvadoreños entran “como agua” por la frontera y culpó a El Salvador y a México de no hacer suficiente para detenerlos y de “solo llevarse nuestro dinero”.

“Los miembros de la pandilla MS-13 están siendo expulsados por nuestra Gran ICE y Agentes de la Patrulla Fronteriza, pero estos asesinos regresan de El Salvador y a través de México, como agua. El Salvador solo se lleva nuestro dinero, México debe ayudar MÁS con este problema. ¡Necesitamos El Muro!”, dijo en un tuit de las 6:30 de la mañana.

Con sus comentarios el presidente pareció alejarse del debate sobre el control de armas y la violencia armada que ha consumido a los políticos, los medios y la sociedad estadounidense en los últimos días.

El tuit del viernes, sin embargo, fue probablemente motivado por un segmento sobre la violencia de esa pandilla con presencia en Estados Unidos, El Salvador y en otros países que el programa Fox &Friends, de Fox News, trasmitió unos 30 minutos antes.

El jueves ya había felicitado al fiscal general Jeff Sessions por su manejo de la violencia de la “mara salvatrucha”, como también se conoce a la MS-13, durante una reunión con funcionarios federales y locales sobre la seguridad en las escuelas.

En varias ocasiones Trump ha vinculado la inmigración de indocumentados, especialmente salvadoreños, con la presencia de las maras en Estados Unidos, a pesar de que los expertos piensan que las pandillas como la MS-13 y la pandilla barrio 18 nacieron en Estados Unidos, crecieron en Centroamérica gracias a las deportaciones de pandilleros en los años 80 y 90, y ahora han regresado a algunas ciudades de Estados Unidos.

La violencia de las pandillas representa un bajo porcentaje de la violencia armada en Estados Unidos. En 2016 en Virginia, por ejemplo, de los 480 homicidios registrados solo tres tuvieron que ver con la MS-13.

De igual manera, y de acuerdo a un artículo publicado en The Washington Post, de las 114.434 personas arrestadas por la unidad antipandillas de ICE, solo 429 fueron miembros de la mara salvatrucha. / VOA

MS-13 gang members are being removed by our Great ICE and Border Patrol Agents by the thousands, but these killers come back in from El Salvador, and through Mexico, like water. El Salvador just takes our money, and Mexico must help MORE with this problem. We need The Wall!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de febrero de 2018