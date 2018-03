Error en tatuaje de Emma Watson es blanco de críticas en redes

Durante la fiesta de Vanity Fair, posterior a la gala de los OScars, Emma Watson, actriz británica, reveló que se hizo un nuevo tatuaje.

El tatuaje hace referencia en apoyo al movimiento Time’s Up, que lucha contra el acoso sexual, pero los internautas no dejaron pasar un error gramatical en la marca de tinta de Emma Watson.

Según RT, “No obstante, la llamativa inscripción en cursiva que la actriz mostró en su brazo derecho contiene un error gramatical: en la frase falta el apóstrofe antes de la letra S”.

Pero el reporte de los medios internacionales sostienen que el tatuaje de Watson resultó ser temporal, pero eso no la libró de ser el blanco de las críticas e incluso burlas de los internautas que lograron fijarse en el error del tatuaje.

Los comentarios en redes resaltaban el error, pero hubo otras publicaciones que apoyaban a la actriz. “Aunque el tatuaje de Emma Watson tiene un error gramatical, todavía la amo”, expresó otro usurario de Twitter.

Emma Watson seems to be missing an apostrophe on her Time’s Up tattoo pic.twitter.com/aHtBng9Lhh

— Elliot Wagland (@elliotwagland) 5 de marzo de 2018