Este es el ‘Ángel de la Muerte’ de EEUU

Cuando el Pentágono publicó en Twitter un video promocional del AC-130, un avión con armamento pesado de ataque a tierra, debería haber estado preparado para enfrentar la indignación de los internautas, especialmente al referirse al aparato con su apodo ‘Ángel de la Muerte’, un alias con el que también se conocía al infame doctor nazi Josef Mengele.

El tuit, publicado el 28 de febrero, ha sido compartido más de 5.200 veces y recibió unos 14.000 ‘me gusta’. Sin embargo, la discusión que generó el tuit en la sección de comentarios no fue del agrado del administrador de redes sociales del Departamento de Defensa de Estados Unidos.

A juzgar por la reacción de la gran mayoría de los usuarios de Twitter, los internautas no se sienten muy entusiasmados con la política exterior de EE.UU. ni con el armamento utilizado para llevarla a cabo.

Her-cu-les, Her-cu-les!

You don’t want to be on the receiving end of this gunship, aka the Angel of Death. pic.twitter.com/r5sN6c7g4I

— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) 28 de febrero de 2018