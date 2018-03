Fernando Gaibor afirma que Sampaoli marcó su carrera

El centrocampista ecuatoriano Fernando Gaibor concedió una extensa entrevista para el diario Olé de Buenos Aires con respecto a su buen presente en Independiente de Avellaneda.

‘Sampaoli me aconsejó que tenía que cuidarme. Por eso digo que tuvo una gran influencia en mi formación mental y futbolística’, expresó Gaibor refiriéndose al actual entrenador de la selección argentina y continuó: ‘Sampaoli me formó la mentalidad ganadora. Es un técnico muy estricto en cuanto a la parte táctica, es un perfeccionista’.

En cuanto a su salida hacia el fútbol argentino, Gaibor expresó: ‘Entre 2016 y 2017 tuve los mejores años de mi carrera porque pude jugar casi todos los partidos y se me presentó la oportunidad de venir acá y no lo dudé. En Ecuador querían que me quede, pero acá el técnico había mostrado su interés en ficharme y eso es único para un futbolista.

En el final de la entrevista, Gaibor aseguró que su referente futbolístico es el inglés Steven Gerard y que espera que sus actuaciones en Argentina lo lleven a volver a la Selección Nacional como fijo en las convocatorias. / API