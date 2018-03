Frances McDormand ganó el Oscar a mejor actriz… pero se lo robaron

Frances McDormand destacó en la ceremonia de los Oscar tras ganar la estatuilla a mejor actriz por su actuación en la película Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Tres anuncios en las afueras). También destacó por su poderoso discurso a favor de las mujeres y de las minorías. Pero tal fue la emoción de la actriz al ganar el Oscar que, mientras celebraba, no se dio cuenta de que había desaparecido.

Sólo unos segundos bastaron para que la actriz pasara del gozo al llanto. La búsqueda incesante de la actriz y su esposo no rindió frutos. Sin embargo, “tras un breve momento separados”, dijo el publicista de McDormand, Simon Halls, “Frances y su Oscar se reunieron felizmente. Celebraron el reencuentro con una hamburguesa doble con queso de In-N-Out”, informó The Associated Press.

Terry Bryant, de 47 años, fue arrestado bajo sospecha del delito agravado de robo, dijo la oficial Rosario Herrera, una vocera de la policía.

Su estatuilla del Oscar fue supuestamente robada durante la recepción de los Gobernadores de la Academia, dijeron las autoridades. Bryant tenía un boleto para el evento, dijo Herrera.

La actriz galardonada con dos Oscar, quien arrasó en los Globos de Oro, los SAG, los Independent Spirit y los BAFTA, superó a Sally Hawkins de “The Shape of Water”, Margot Robbie de “I, Tonya”, Saoirse Ronan de “Lady Bird” y a la 21 veces nominada Meryl Streep de “The Post” en los Oscar.

En “Three Billboards” McDormand interpreta a Mildred Hayes, una mujer a quien la vida ha endurecido en su búsqueda de justicia tras el asesinato y violación de su hija.

Su primer Oscar llegó en 1997 por “Fargo” dirigida por su esposo Joel Coen y el hermano de él, Ethan.

Bryant permanecía detenido bajo una fianza de 20.000 dólares el lunes, dijo la policía.

Se buscó algún registro telefónico de Bryant sin poder localizarlo y no estaba claro si contaba con un abogado que pudiera hacer declaraciones a su nombre.

Un video publicado en una página de Facebook que parecía pertenecer a Bryant, lo mostraba besando una estatuilla y alardeando con ella durante la recepción de los Gobernadores, conocida en inglés como Governor’s Ball.

“Mira baby. Mi equipo consiguió esto esta noche, es mía”, dijo mostrando el trofeo a la cámara antes de besarlo en la cabeza.

Al girar en un círculo Bryant pidió felicitaciones de aquellos que lo rodeaban.

“¿Quién quiere felicitarme?”, le preguntó a otros que pasaban caminando por ahí en la fiesta, antes de publicar varias selfies.

“No puedo creer que tengo esto”.

Ninguna persona con el nombre de Terry Bryant ganó un Oscar el domingo.

Con información de AP