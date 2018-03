Juez toma decisión sobre el hombre acusado de robar un Oscar

Una juez accedió a liberar el miércoles sin fianza al hombre acusado de robar el Oscar de Frances McDormand, mientras que su abogado prometió luchar contra el cargo por robo agravado que consideró excesivo y no merecido.

Terry Bryant, de 52 años, quien ha estado en prisión desde que fue arrestado el domingo por la noche, apareció tras una ventana en la corte vestido con un traje azul y se declaró inocente.

Su abogado Daniel Brookman había argumentado que su fianza de 20.000 dólares era innecesaria, y calificó la situación del Oscar como una aberración. Dijo que Bryant no había tenido roces con la ley en seis años y no representaba una amenaza para la comunidad.

La juez de la Corte Superior del condado de Los Angeles Deborah S. Brazil dijo que le preocupaban las cuatro sentencias anteriores de Bryant por cargos relacionados con robos y que no se hubiese presentado en la corte, lo que los fiscales señalaban como un argumento para no cambiar la fianza.

Pero Brazil concedió que varios años de buen comportamiento y la falta de amenazas a la comunidad justificaban la liberación de Bryant, quien tendrá que presentarse a su próxima audiencia.

Brookman reconoció que Bryant se puede ver en el video de The Associated Press con la estatuilla de McDormand a la mejor actriz, pero dijo que esas imágenes no aumentan la seriedad del delito a un robo agravado.

“Hay una gran diferencia entre sostener un Oscar y de lo que él está acusado”, dijo Brookmman fuera de la corte. “No creo que su carácter iguale los cargos”.

Bryant salió de la recepción de los Gobernadores tras los Oscar con el trofeo el domingo por la noche, dijeron las autoridades. Fue grabado en el video de AP sosteniendo la estatuilla sobre su cabeza diciendo: “Muy bien chicos y chicas”.

Rápidamente lo entregó cuando fue confrontado por un fotógrafo, dijo la policía.

Las imágenes previas del domingo muestran a Bryant entrando en la recepción junto a McDormand, aunque no había indicios de que se conocieran. McDormand sonrió y rio al entrar a la fiesta y su hijo llevaba su Oscar, según el video.

Brookman dijo que Bryant, cuyas redes sociales están llenas de imágenes de él en las alfombras rojas de la temporada de premios y de premieres en Hollywood, suele ir a este tipo de eventos porque se considera un periodista amateur y está tratando de ser un profesional.

El abogado no señaló cómo puede conseguir su cliente acceso a este tipo de lugares de élite tan vigilados, o cómo le dieron un boleto para la exclusiva recepción conocida en inglés como Governors Ball, que de acuerdo con la policía tenía.

McDormand ganó el Oscar, su segundo, por su papel en “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”.

Brookman dijo que tratará de ponerse en contacto con McDormand para ver si podría proporcionar alguna ayuda y quizá lograr que las autoridades no sentencien a su cliente.

Brookman dijo que el cargo de robo agravado no está justificado por robarse un Oscar ya que a pesar de su valor cultural en la calle tienen un valor muy limitado pues la Academia mantiene su propiedad y controla cómo pueden usarse.

“Son muy difíciles de empeñar o vender”, dijo.

Bryant podría ser sentenciado a tres años de prisión de resultar culpable.

Naomi Levy, una rabina quien fue para ayudar a Bryant dijo que es parte de su congregación espiritual y que nunca falta a sus reuniones.

“Es un hombre de fe, dulce y amable”, dijo Levy.