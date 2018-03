Más de 2.600 vuelos cancelados por tormentas en Estados Unidos

Esta es la segunda tormenta en cinco días que azotó la costa este de Estados Unidos con fuertes nevadas y lluvias que provocaron caos.

Varias tormentas eléctricas avanzan desde Filadelfia hasta Nueva York. Las autoridades han anunciado que es mejor no salir a conducir por los altos peligros que conlleva.

Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS), Nueva Jersey registra más de 68 centímetros de nieve.

“Reportes de nevadas recibidos entre las 4 y las 530 PM. las tasas de nevadas de 1-3 “por hora se están produciendo esta noche a través de gran parte de NJ, este de NY, incluyendo la ciudad de Nueva York metro/Li y el valle de Hudson bajo-MID, y partes del sur de Nueva Inglaterra, así que muchas rápidamente.!” manifestó el NWS en su cuenta de Twitter.

Snowfall reports received between 4 and 530 pm. Snowfall rates of 1-3″ per hour are occurring this evening across much of NJ, eastern NY including NYC metro/LI and lower-mid Hudson Valley, and parts of southern New England so many of these amounts will be increasing rapidly. pic.twitter.com/0D24DYoUHf

— NWS Eastern Region (@NWSEastern) 7 de marzo de 2018