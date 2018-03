Mueren dos migrantes tratando de llegar nadando a España

Dos mujeres migrantes murieron el sábado mientras intentaban llegar nadando a la costa de Ceuta, un pequeño enclave español en el norte de África, informaron las autoridades españolas.

El portavoz de la representación del gobierno español en Ceuta dijo a The Associated Press que las mujeres procedentes del África subsahariana perecieron tras arrojarse al agua desde un pequeño bote que no pudo llegar a tierra debido a los mares agitados.

El portavoz habló de manera anónima de acuerdo con el protocolo oficial.

Elementos de la Guardia Civil española recuperaron los cadáveres. Otros dos emigrantes, un hombre y una mujer, lograron llegar a Ceuta de forma segura después de abandonar la misma embarcación, que había partido de la costa marroquí.

Ceuta y Melilla son enclaves costeros españoles rodeados por territorio de Marruecos./AP