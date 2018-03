Publican las imágenes de un sapo sin rostro que se mueve en un bosque

En el estado de Conecticut, los expertos encontraron un sapo sin rostro que se mueve en las inmediaciones de un bosque de la localidad.

Medios internacionales como RT y National Geographic difundieron las imágenes del animal, pero informaron que el hallazgo fue hecho en 2016.

Según RT, “National Geographic aporta algunas explicaciones para entender cómo este sapo ha podido sobrevivir sin esta parte de su cuerpo. Jill Fleming, herpetóloga, cree que pudo haber sido atacado por uno de sus depredadores naturales durante el período de hibernación y que, debido al estado inactivo del animal, su rostro fue capaz de curarse después”.

Los expertos afirman que el hecho de que se pueda mover les da un indicio de que el animal conservó parte de su cerebro. Otros sostienen que tal vez una infiltración de parásitos es lo que provocó la pérdida del rostro del anfibio.

Fleming, quien fue la experta que hizo el hallazgo, sostiene que no quisieron sacar al sapo de su hábitat y asegura que el animal no pudo haber vivido más tiempo pues en su condición no hubiese podido comer.

Still puzzled by this find from 2016! An apparently “faceless” toad. Kept hopping into things. Had a small mouth hole- maybe esphogus/glottis (no maxilla or mandible, I think)? It was early spring so I think it must have come out of brumation like this. Any thoughts herp Twitter? pic.twitter.com/bFSLlakhs1

— Jill Fleming (@salamander_jill) 27 de febrero de 2018