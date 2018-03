El rating de los Oscar 2018 se va al abismo y Donald Trump se burla

La estrategia de Jimmy Kimmel de regalar una moto acuática al discurso más corto de los Oscar al parecer no dio resultado, pues el rating de los Premios de la Academia cayó a su punto más bajo con 26,5 millones de sintonizadores.

La compañía Nielsen dijo que esto es una caída del 20% con respecto a los 33 millones que vieron la ceremonia en 2017, la cual también fue presentada por Jimmy Kimmel. Los niveles de audiencia de los Oscar suelen estar relacionados con el desempeño en taquilla de las películas nominadas, y la película ganadora de este año, “The Shape of Water”, sólo sumó 57,4 millones de dólares en Estados Unidos.

Esta caída, sin embargo, le pareció graciosa a la exestrella de los ‘realities’ Donald Trump, quien tuiteó el martes: “Oscares con la calificación más baja en la HISTORIA. El problema es que ya no tenemos estrellas, excepto su presidente (¡es una broma, por supuesto)!”, bromeó el presidente de los Estados Unidos.

Lowest rated Oscars in HISTORY. Problem is, we don’t have Stars anymore – except your President (just kidding, of course)!

