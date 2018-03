Stephen Hawking responde a una de las preguntas más grandes de la humanidad

Stephen Hawking es la cara más reconocida de la ciencia hoy y fue entrevistado por St Neil deGrasse Tyson, otra celebridad de la ciencia.

Tyson le pregunta a Hawking sobre qué había antes del Big Bang, y la respuesta que lanza el científico inglés es, prácticamente, un resumen de todas sus teorías.

“Nada, antes del Big Bang no había nada. Según la Teoría de la Relatividad general de Einstein el espacio y el tiempo forman juntos el continuo espacio-tiempo que no es plano sino que se curva por la materia y la energía que alberga. La historia del Universo es como una superficie curvada de cuatro dimensiones como la superficie de la Tierra, pero con dos dimensiones más.”

Con la respuesta de Hawking se puede inferir que de hecho la pregunta es inviable, pues el ‘qué’ y el ‘antes’ son categorías que solo se pueden entender a partir del Big Bang, tiempo y espacio solo existen luego de la explosión inicial.

Según Yahoo, ” La respuesta sigue siendo “nada”, no había materia, no había espacio y tampoco había tiempo… antes del Big Bang no había nada. Si pudieras moverte por la historia del Universo como lo haces por la superficie de la tierra, dirigiéndote siempre hacia el Sur, terminarías descubriendo lo mismo: No hay nada más al Sur que el Polo Sur”.