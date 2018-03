Un enorme pez “monstruo” causa desconcierto en la costa de Australia

Un pez calificado, como “monstruo” por quienes lo vieron, dejó impresionados a los paseantes y turistas que lo fotografiaron en las playas de Australia.

John y Riley Lindholm descubrieron el cuerpo del animal que medía dos metros de largo y pesaba alrededor de 150 kilogramos. John, que es pescador y trabajó en barcos toda su vida, tuvo problemas en identificar a qué tipo de pez pertenecía el que encontraron.

Según RT, “Cómo terminó el pez en la playa sigue siendo un misterio, pero Lindholm sospecha que simplemente había llegado al final de su existencia, ya que no parecía tener ningún daño físico que sugiriera que había sido herido por un barco”.

Los mismos científicos y expertos en vida marina dijeron que resultó prácticamente imposible determinar la especie del pez, pero concluyeron que no se trata de un mero gigante, el pez óseo más grande entre los que habitan en los arrecifes.

“He visto muchos peces y muchos peces grandes, pero nunca había visto algo parecido”, dijo john. “He visto ballenas varadas en la playa, pero el tamaño y el tipo de este pez me dejó sin aliento”.

Yikes! A 150kg mystery fish was found washed up on a Queensland beach. https://t.co/Kqt2RO7l8J pic.twitter.com/B1EPUG5fU5

— ABC Sydney (@abcsydney) 8 de marzo de 2018